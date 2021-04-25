Смартфон Mi Mix Fold 400 тысяч раз сложили и разложили в прямом эфире

Лэй Цзюнь, занимающий должность генерального директора компании Xiaomi, организовал жесткий тест новой модели складного смартфона в прямом эфире. В течение семи дней аппарат непрерывно складывали и раскладывали.

Люди уставали, а смартфон все не поддавался. Он выдержал 400 тысяч циклов. Испытания смартфон выдержал с честью, хотя сгибали и разгибали его каждые полторы секунды.

Как сообщают представители Xiaomi, реклама получилась великолепной. Мало того, что на практике была доказана надежность новой конструкции, так еще и прямой эфир смотрели, в общей сложности, более двух миллионов человек. Кстати, производитель дает гарантию на вдвое меньшее количество сгибаний смартфона.