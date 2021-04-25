Опубликован перечень функций умных часов Realme Watch 2

Презентация умных часов Realme Watch 2 должна состояться только через пять дней на рынке в Малайзии. Но уже сейчас в сети опубликованы главные технические характеристики наручного устройства.

В частности, разработчик сообщает о батарее емкостью 305 мАч. По словам специалистов, такой мощный аккумулятор обеспечит автономную работу на 12 суток.

Экран сенсорный, его диагональ составляет 1,4 дюйма. Часы изготовлены в пластиковом корпусе. Уровень защиты от влаги и загрязнений обеспечен по классу IP68. Устройство может круглосуточно отслеживать показатели организма человека. В часах также предусмотрен режим медитации, когда гаджет не принимает никаких сигналов.