 

Опубликован перечень функций умных часов Realme Watch 2

25.04.2021, 21:08, Новости дня
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Презентация умных часов Realme Watch 2 должна состояться только через пять дней на рынке в Малайзии. Но уже сейчас в сети опубликованы главные технические характеристики наручного устройства.

В частности, разработчик сообщает о батарее емкостью 305 мАч. По словам специалистов, такой мощный аккумулятор обеспечит автономную работу на 12 суток.

Экран сенсорный, его диагональ составляет 1,4 дюйма. Часы изготовлены в пластиковом корпусе. Уровень защиты от влаги и загрязнений обеспечен по классу IP68. Устройство может круглосуточно отслеживать показатели организма человека. В часах также предусмотрен режим медитации, когда гаджет не принимает никаких сигналов.



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