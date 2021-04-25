 

Монолог диктатора

25.04.2021, 20:36, Разное
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Плевал я на просьбы и нужды родимой бездонной дыры.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Российские власти рассматривают возможность запретить ввоз пива и других товаров из Чехии после дипломатического скандала и массовой высылки своих дипломатов из Праги. «Эхо Москвы»

Исполняется на мотив «Летят перелетные птицы»

Не нужно мне чешское пиво.
И кнедли. И я заодно
Готов отказаться красиво
От выездов в Прагу и Брно.
Я вспомню мой опыт советский,
Житье в герметичной стране,
Не нужен ни берег турецкий,
Ни берег египетский мне.

Не нужен мне брег Эрдогана,
Врага, не признавшего Крым,
Враждебен мне мир чистогана
С Макдональдсом жирным своим.
Вредны мне грузинские вина —
Ведь средней моей полосе
Противна держав половина,
А втайне, по-моему, все.

Мне чуждо хохлацкое сало,
Хавроньиной туши броня, —
Оно постоянно бросало,
Оно не любило меня!
Мне вреден товар белоруса,
Запасы его творога —
Диктатора, в общем, и труса,
И тайного тоже врага.

Плевал я на просьбы и нужды
Родимой бездонной дыры —
Мне польские яблоки чужды,
Швейцарские мерзки сыры…
Закрыть бы навеки границы,
Впадая в нацистский угар,
От римской сомнительной пиццы,
От брынзы коварных болгар!

Друзей у диктаторов нету.
Они ненавидят в душе
Немецкую бургер-котлету,
Французскую булку-буше,
И хумус, что любят евреи, —
В них вечно таится вражда, —
И даже ким-чха из Кореи
Душе моей втайне чужда.

Но главную тайну нарушу — И другу, и даже врагу Признавшись, что русскую душу Я тоже терпеть не могу.

Противна мне русская масса,
Застолья и стены в коврах;
Российского среднего класса
Я тоже уверенный враг, —

Я сам ненавижу котлету,
И Штирлица, и Колыму…
Такого диктатора нету,
Чтоб нравились люди ему.
Друг друга мы мочим и судим,
Стреляем и в ноги, и в грудь…
Российским не нравятся людям
Российские люди ничуть.

Гордимся мы нашим пейзажем
И кротостью наших скотов,
Но к туркам не выедешь, скажем, —
И всех уничтожить готов!
Выдерживать русское диво
Способен российский Кащей
Лишь с помощью чешского пива
И прочих запретных вещей…

Сомнительных яблок и пиццы,
Котлет и французского шу…
Поэтому чуть потерпите —
Я все это вновь разрешу,
Поскольку родные Петровы,
Бошировы наши и проч.
Соборно пока не готовы
Отправиться в вечную ночь.

Дмитрий Быков

Источник: Новая газета



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