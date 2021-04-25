Болгарский бизнесмен Гебрев признал, что продавал оружие Украине после 2014 года. Именно его склады взорвали в Чехии – СМИ

По его словам, Emco подписала контракт с “уполномоченными украинскими компаниями” в конце 2014 года. В более раннем электронном письме журналистам Гебрев утверждал, что оружие, хранящееся на чешских складах, не предназначалось для Украины.

Один нынешний и один бывший украинские чиновники на условиях анонимности сообщили The New York Times, что Emco подписала в 2014 году контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных.

По словам экс-чиновника, чтобы не дать сторонникам России в правительстве Болгарии заблокировать поставки, на ящиках с боеприпасами была этикетка, на которой говорилось, что они предназначались для Таиланда. В то же время Гебрев отрицает, что его компания неправильно маркировала какой-либо из своих экспортных товаров.

Бывший чиновник сообщил, что российское правительство все равно обнаружило поставки и потребовало от правительства Болгарии, чтоб они были прекращены.

Контекст:Компании Гебрева принадлежали боеприпасы на складах чешской деревни Врбетице. В 2014 году один из этих складов, на котором хранилось 58 тонн боеприпасов, взорвался. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности к этим взрывам россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Россиян объявили в розыск. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки.

Журналисты-расследователи писали, что ко взрыву в Чехии также причастны и другие сотрудники секретного подразделения ГРУ России, где служили Боширов и Петров.

Более того, по данным СМИ, сотрудники этого же подразделения ГРУ могут быть причастны и ко взрывам на складах боеприпасов в Болгарии. Присутствие некоторых из них в Болгарии также совпало с отравлением самого Гебрева.

Скандал со взрывами в Чехии привел к тому, что 18 российских дипломатов выслали из страны, так как они “были идентифицированы как офицеры российских спецслужб”. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

21 апреля глава МВД и первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил о готовности выслать всех российских дипломатов и строить отношения с Москвой “с самого начала”. В тот же день МИД Чехии возглавил Кулганек.

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