“Непонятен один нюанс”. Бывший главный санврач Украины оценил ситуацию с COVID-19 на майские праздники

“Как только мы восстановим контакты, процесс снова может возобновиться. Например, мне не понятен один нюанс. Мы говорим о карантинах, об ограничениях, и вдруг сообщение о том, что “Укрзалізниця” запускает на майские праздники дополнительные поезда. Мне непонятно. Сколько десятков тысяч людей они перевезут! Это же будет перемешивание”, – сказал он.

Бывший главный санврач страны считает, что “не надо было ничего назначать, пусть бы все так и осталось”.

“Сейчас я говорю с точки зрения заслуженного врача Украины. Я бы на майские праздники еще больше ужесточил локдаун, потому что люди привыкли собираться и праздновать. Предприятия будут закрыты, нужно все закрыть”, – объяснил Бережнов.

Он привел пример, как карантинные ограничения соблюдаются в Великобритании.

“Похороны принца Филиппа. Члены королевской семьи идут за гробом на определенном расстоянии, зашли в церковь, все надели маски и сели на расстоянии друг от друга”, – отметил Бережнов.

Контекст:В начале мая 2021 года в связи с праздниками в Украине выходными будут семь дней. Как свидетельствует календарь официальных праздников на сайте Верховной Рады, май начнется с 4 выходных подряд: 1 мая – День труда, 2 мая – Пасха, поскольку эти праздники приходятся на субботу и воскресенье, то выходные перенесут на 3-е и 4 мая. Еще три выходных ждут украинцев с 8-го по 10 мая, так как День Победы, 9 мая, – воскресенье.

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 21 апреля правительство продлило адаптивный карантин до 30 июня.

По состоянию на 25 апреля в Украине подтвердили более 2 млн случаев коронавирусной инфекции, из которых 7930 – за последние сутки. Скончалось 42,3 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 1,6 млн человек.

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