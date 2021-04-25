 

В Германии медсестра подменила вакцину против коронавируса физраствором

25.04.2021, 20:30, Новости дня
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Инцидент случился в городе Вильгельмсхафен в федеральной земле Нижняя Саксония. Медсестре было поручено приготовить шприцы в центре вакцинации. Однако она уронила ампулу с вакциной компании BioNTech на пол и они разбилась. Затем медсестра набрала в шприцы физиологический раствор, предназначенный для разведения.

О случившемся стало известно только 24 апреля, когда медсестра рассказала об этом коллеге. Ее немедленно уволили с работы в центре вакцинации, а затем и из Красного Креста Германии.

По данным местных властей, определить, какие шесть человек получили шприцы с физиологическим раствором вместо вакцины, невозможно. Власти хотят связаться со всеми получившими прививку и сделать им тест на антиген. Он должен показать, была ли проведена им вакцинация препаратом BioNTech.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Германии подтвердили почти 2,3 млн случаев заболевания, умерло 81,6 тыс. заболевших. Страна занимает 10-е место в мире по распространению инфекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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