Патриарх Кирилл рассказал, почему отказался от политической борьбы в 1993 году

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал о событиях октября 1993 года, сообщив, что отказался от политической борьбы, так как не мог допустить возможного противостояния с православными.

По словам главы РПЦ, в те годы он был постоянным членом Священного синода и председателем отдела внешних церковных связей, отвечающим за взаимодействие с правительством и общественными организациями. К патриарху пришла делегация депутатов с просьбой «возглавить политическую борьбу» в тот момент, когда в стране разворачивался «реальный гражданский конфликт», передает РИА «Новости».

«И я не нашел никаких слов, кроме того, чтобы сказать: весь опыт церкви вселенской и русской свидетельствует о том, что если церковь становится частью политической борьбы, то у нее сразу появляются политические противники, а ведь среди них могут быть люди православные», – сообщил предстоятель РПЦ.

Патриарх отметил, что, участвуя в борьбе за власть, церковь неизбежно влияет на разделение народа. «Если церковь, отождествив себя с той или иной политической силой, становится фактором политической борьбы, то разве может она оставаться и авторитетом, и домом, и духовной матерью для всех? Да никогда!», – сказал он.

В октябре 1993 года противостояние между тогдашним президентом Борисом Ельциным и Верховным советом закончилось неконституционным указом главы страны о роспуске парламента, расстрелом из танков здания парламента, уличными боями и гибелью более 150 человек.