 

Медсестра в Германии подменила вакцину от коронавируса физраствором

25.04.2021, 20:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудница прививочного центра в Германии вместо вакцины производства Pfizer/BioNTech влила в шприцы физраствор, прививку которым сделали шести пациентам, сообщило ведомство по вопросам здравоохранения федеральной земли Нижняя Саксония.

Медсестра Германского общества Красного Креста случайно уронила и разбила ампулу с препаратом от COVID-19. Решив это скрыть, она влила в шприцы вместо вакцины физраствор, при этом сотрудница не вводила инъекции, а лишь готовила их, передает ТАСС.

Об инциденте медсестра спустя три дня рассказала своей коллеге, которая в свою очередь проинформировала начальство. Как рассказали власти Нижней Саксонии, получившие физраствор пациенты чувствуют себя хорошо, угрозы их здоровью нет. Несмотря на это, всем 200 гражданам, которым могли сделать уколы физраствором, было назначено прохождение тестов на антитела. Медсестра подозревается в нанесении телесных повреждений, вероятнее всего, она будет уволена.

Ранее в городе Эперне на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки вакциной Pfizer/BioNTech.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.03 / Розенко: Суд сделал поистине царский подарок китайским акционерам “Мотор Січ”,

10.07 / Фургал в суде заявил о полной невиновности

08.02 / В России четырех человек насмерть привалило снегом с крыши

09.03 / КИУ призвал Верховную Раду разблокировать выборы в округе Скичко

16.02 / Дептранс пригрозил судом парализовавшему движение трамваев в Москве водителю

11.02 / Во Львове органы умершего донора пересадили сразу четырем пациентам

26.02 / Голосование по памятнику на Лубянской площади завершили досрочно

27.09 / Начальник полиции Нью-Йорка – мы совладаем с ростом преступности вопреки препонам со стороны властей

25.09 / Разработчик «Новичка» сравнил его эффективность с ядерным оружием

20.11 / Новый кроссовер Kia Sportage замечен на тестах на Нюрбургринге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика