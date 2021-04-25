 

Названа опасная ошибка при занятиях в спортзале

25.04.2021, 20:18, Разное
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Невролог Валерий Черненко назвал опасную ошибку, которая допускается при занятиях в спортивном зале. К негативным последствиям может привести использование смартфона и других гаджетов в ходе тренировки.
Примерно половина посетителей спортивных залов, находясь на беговой дорожке, смотрят видео, читают новости, пролистывают ленты социальных сетей. По словам врача, такие действия приведут к хронической травме шеи. Бегать с мобильным устройством в руках и вовсе запрещено.

Данное явление получило название «поза креветки». Медики уже давно описали ее вред: на шею оказывается четырехкратная нагрузка, в результате появляются головные боли, образуется второй подбородок, возникают грыжи межпозвоночного диска, кольца Венеры, защемляются нервы.

Существует способ проверить, имеется ли у человека «текстовая шея». Нужно сделать свое фото сбоку, при этом важно стоять расслаблено в обычной позе. Если ухо на снимке находится не на одном уровне с плечом, то необходимо принимать меры.

Источник: doctorpiter.ru



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