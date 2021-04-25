Тимати рассказал, что оставил Решетовой после расставания

Рэпер Тимати рассказал, что оставил Анастасии Решетовой после расставания. Эта тема зашла на съемках проекта «Холостяк», где артист продолжает выбирать себе избранницу.

Участницы уже не раз спрашивали Тимати об Анастасии Решетовой. Артист рассказал, что с моделью связь останется навсегда, поскольку она подарила ему сына. Во время свидания с Любовью Лишневской она спросила у Тимати, с кем он оставил своих котов. Певец отметил, что животные проживают в доме у Анастасии Решетовой. Тимур Юнусов заявил, что он не является психом, чтобы делить котов. К тому же с ними играет его полуторагодовалый сын Ратмир. Мальчик прекрасно взаимодействует с животными, они не чувствуют от ребенка опасность.

После расставания с Анастасией Решетовой Тимати оставил ей и сыну квартиру в центре Москвы. Он часто приезжает в гости к наследнику. С экс-возлюбленной исполнитель остался в дружеских отношениях.

В последней серии проекта «Холостяк» Тимати отправил домой Кристину Кустову. Он пожелал ей, чтобы она как можно быстрее воссоединилась со своей дочерью. Уходя, участница посоветовала Тимуру Юнусову обратить внимание на Марию Вебер. Именно ее многие считают победительницей романтического реалити.

Источник: www.youtube.com