 

В Microsoft подтвердили, что после обновления в Windows 10 стали происходить сбои

25.04.2021, 20:14, Новости дня
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Разработчики программного обеспечения из Microsoft вынуждены были признать, что одно из последних обновлений для Windows 10 принесло новые проблемы пользователям. В частности, работа операционной системы сопровождалась серьезными сбоями.

После признания разработчик пообещал сделать все от него зависящее не только для скорейшего исправления недочетов, но и для недопущения подобного в будущем. Впрочем, можно ли этому верить, если всем известно, что практически ни один крупный патч для Windows 10 за последнее время не оказался беспроблемным?

Обновления, о которых идет речь, вышли примерно две недели назад. Больше всего пострадали геймеры, на устройствах которых появились задержки и значительно ухудшилось качество картинки.



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