 

Мнение: Результаты 24-го теста

25.04.2021, 20:08, Разное
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Закончилось тестирование на втором потоке.

Пока идет подсчет результатов теста, как всегда предлагаю вам обменяться впечатлениями.

Было ли на этом тесте что-то особенное для вас?

В чате на втором потоке разгорелось несколько интересных дискуссий, на первом потоке в чате тоже были интересные моменты. Завтра я скопирую некоторые фрагменты из чатов и обсудим их в блоге.

А вам предлагаю ответить на несколько вопросов.

1. Отрефлексировали ли вы рост фигур героев-нерыб для себя и, если да, можете ли сформулировать в какие моменты и почему их фигуры подрастали?

2. Как менялось отношение к героям-рапанам?

3. Какие моменты сезона показались наиболее драматичными?

4. Какие ситуации вызвали больше всего вопросов? Каких вопросов?

Предлагаю дискутировать прямо здесь между собой. В данном случае все конфликтные ситуации наиболее важны для понимания и феномена влияния, и феномена поля, и феномена границ.

А как только появятся результаты, я сразу же опубликую их внизу поста, как всегда.

Тогда будем поздравлять победителей.

Источник: Эволюция



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