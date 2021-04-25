Мнение: Результаты 24-го теста
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Закончилось тестирование на втором потоке.
Пока идет подсчет результатов теста, как всегда предлагаю вам обменяться впечатлениями.
Было ли на этом тесте что-то особенное для вас?
В чате на втором потоке разгорелось несколько интересных дискуссий, на первом потоке в чате тоже были интересные моменты. Завтра я скопирую некоторые фрагменты из чатов и обсудим их в блоге.
А вам предлагаю ответить на несколько вопросов.
1. Отрефлексировали ли вы рост фигур героев-нерыб для себя и, если да, можете ли сформулировать в какие моменты и почему их фигуры подрастали?
2. Как менялось отношение к героям-рапанам?
3. Какие моменты сезона показались наиболее драматичными?
4. Какие ситуации вызвали больше всего вопросов? Каких вопросов?
Предлагаю дискутировать прямо здесь между собой. В данном случае все конфликтные ситуации наиболее важны для понимания и феномена влияния, и феномена поля, и феномена границ.
А как только появятся результаты, я сразу же опубликую их внизу поста, как всегда.
Тогда будем поздравлять победителей.
Источник: Эволюция
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