Президент Чехии заявил об отсутствии доказательств

…причастности российских агентов к взрывам в Врбетице.

Президент Чехии Милош Земан пояснил об отсутствии доказательств присутствия российских агентов на складе боеприпасов перед взрывами в деревне Врбетице в 2014 году. Слова политика цитирует госагентство ТАСС.

Президент уточнил, что такие данные он получил из отчетов контрразведки. Земан считает, что делать выводы преждевременно и необходимо дождаться результатов расследования.

«В отчете Службы безопасности и информации отмечается, что не существует доказательств и свидетельств, что эти два агента находились во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства», — рассказал он.

Он также допустил, что к взрывам могло привести неосторожное обращение с боеприпасами. Впрочем, не исключает политик и возможную причастность к происшествию иностранных спецслужб.

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В начале недели премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрыв во Врбетице не был актом государственного терроризма. «Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его», — заявил он.

Впрочем, спустя несколько дней он назвал произошедшее «отвратительным, неприемлемым, беспрецедентным террористическим актом» и заявил, что Прага готовит иск к РФ о возмещении ущерба.

Напомним, 17 апреля власти Чехии объявили о причастности сотрудников российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов и выслали из страны 18 российских дипломатов. Местные правоохранители также объявили в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ, причастных к отравлению Сергея Скрипаля, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Они, по данным чешских властей, в 2014 году попали в страну с поддельными молдавским и таджикским паспортами на имя Николая Попа (18 июля 1979 года) и Руслана Табарова (23 октября 1975 года).

Как позднее выяснил Bellingcat, как минимум шесть сотрудников подразделения №29155 Главного управления Генштаба ВС РФ (ГУ ГШ или ГРУ) могут быть причастны к «спецоперации» в Врбетице.

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