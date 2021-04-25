 

Мнение: Чешское хайли-лайкли

25.04.2021, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Чехии Земан заявил, что:

1. В докладе чешской службы безопасности нет никаких фактических данных указывающих на то, что два российских агента присутствовали во Врбетицах.
2. В закрытой части доклада чешских спецслужб также ничего нет про русских агентов.
3. Земан призвал "не торопиться с выводами". Но как мы знаем, выводы уже сделали. Ну а то, что как и в случае с залипухой про то, что ГРУ платит Талибану https://colonelcassad.livejournal.com/6725145.html за убийство американцев, никаких фактических свидетельств нет, так то обычное дело. Потом признают, что на самом деле полной уверенности небыло, но…
Ложечки найдутся, а осадок останется.

PS. Автор картинки stary71

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / Современные диктаторы

22.03 / После гибели ребенка под Москвой завели дело

26.11 / Бутина поддержала инициативу о признании физлиц иноагентами

24.04 / Мнение: О подарке с барского плеча

07.07 / Мнение: Овечий взгляд

20.10 / В Альпах археологи обнаружили в ледниках хорошо сохранившиеся древние артефакты

25.04 / Ученые: Резкая остановка вращения Земли приведет к катастрофе с ураганами и цунами

14.08 / «Кетчупом мазали в подворотне, потом выбегали»

01.02 / Анастасия Волочкова назвала своих хейтеров «моральными уродами»

23.08 / Медики назвали признаки, когда нельзя пить алкоголь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика