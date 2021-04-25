Мнение: Чешское хайли-лайкли

Президент Чехии Земан заявил, что:

1. В докладе чешской службы безопасности нет никаких фактических данных указывающих на то, что два российских агента присутствовали во Врбетицах.

2. В закрытой части доклада чешских спецслужб также ничего нет про русских агентов.

3. Земан призвал "не торопиться с выводами". Но как мы знаем, выводы уже сделали. Ну а то, что как и в случае с залипухой про то, что ГРУ платит Талибану https://colonelcassad.livejournal.com/6725145.html за убийство американцев, никаких фактических свидетельств нет, так то обычное дело. Потом признают, что на самом деле полной уверенности небыло, но…

Ложечки найдутся, а осадок останется.

PS. Автор картинки stary71

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