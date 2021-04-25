Епифаний: Бывший патриарх Филарет открыто играет на стороне РПЦ

“Когда я увидел скриншоты [телепрограммы], он говорит на фоне кадров мероприятий, которые происходили в Киево-Печерской лавре, когда собирали тех, кто якобы пострадал от “захватов” храмов. Что мы видим? Мы видим то, что бывший патриарх Филарет уже открыто играет на стороне РПЦ”, – сказал предстоятель ПЦУ.

По словам Епифания, сначала была мысль, что Филарет “это делает неосознанно, возможно, его подстрекают те, кто находится за его спиной”.

“Сейчас мы видим, что он это делает открыто. Он тиражирует российские фейки относительно томоса, относительно независимости ПЦУ. Но это все не соответствует действительности. В будущем мы получим и статус патриархата, и будем варить миро. Это неважно. Важно то, что мы независимы”, – объяснил он.

Контекст:Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года путем слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его Епифанию в Стамбуле.

Вскоре между новосозданной церковью и Филаретом, который до собора возглавлял УПЦ КП, произошел публичный конфликт. Филарет утверждает, что до создания ПЦУ была договоренность: Епифаний будет представляет церковь в мире, а внутренними делами церкви будет заниматься Филарет, но эта договоренность якобы была нарушена. После этого Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и допустил отделение УПЦ КП от ПЦУ.

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