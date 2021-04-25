“Уже паника сошла”. Иммунолог прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Украине

“Уже паника сошла, и преимущественное большинство людей, у которых нет ярко выраженных симптомов, не обращаются за помощью, не занимают койки, поэтому койки служат для размещения тяжелых пациентов. Все уже поняли, что у большинства, если вы не входите в группу риска, COVID будет иметь протекание приемлемое”, – сказал он.

По словам иммунолога, украинцы знают, “что сатурацию можно измерить дома, мониторить и успокаивать себя, знать, что вы не претендент на госпитализацию”.

“Таким образом, большое количество людей не попадает в больницу и не загружает медицинскую систему. …Это очень хорошо, что люди информированы. Однако большое количество людей попадает, и фактически мы знали, что у трех четвертей так и будет – это возраст, сопутствующие заболевания, ВИЧ, диабет. Именно среди этих людей рациональнее всего было бы провести профилактическую вакцинацию”, – объяснил Донской.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 25 апреля в Украине подтвердили более 2 млн случаев коронавирусной инфекции, из которых 7930 – за последние сутки. Скончались 42,3 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 1,6 млн человек.

С начала кампании по вакцинации в стране сделали почти 527 тыс. прививок от коронавируса.

—