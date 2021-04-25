В Германии призвали не связывать “Северный поток – 2” и дело Навального

По его мнению, принимать решение о завершении строительства газопровода нужно “независимо от конкретных случаев”. В то же время, Альтмайер отметил, что самым лучшим решением в РФ было бы освобождение Навального.

Глава Минэкономики Германии подчеркнул, что за полвека поставки газа по трубам еще никогда “не становились политическим оружием между Востоком и Западом”.

По словам Альтмайера, интересы энергетической безопасности Украины будут сохранены и после завершения строительства “Северного потока – 2” – транзит газа через украинскую ГТС продолжится.

Альтмайер отметил важность строительства терминалов по приему сжиженного природного газа. Если Москва попытается “давить” с помощью газа, страны ЕС смогут “в любое время быть независимыми от поставок по трубе”, добавил министр экономики и энергетики ФРГ.

Контекст:”Северный поток – 2″ должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство заморозили, когда было достроено 93% газопровода, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Компания Nord Stream 2 AG сообщала в начале апреля, что к 31 марта осталось уложить около 121 км труб. По информации оператора, это 5% от общей протяженности газопровода.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок” в РФ. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии). Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области. 31 марта Навальный объявил голодовку. Он требовал допустить к нему врача.

19 апреля в управлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Владимирской области сообщили, что Навального переводят в стационар областной больницы для осужденных.

23 апреля Навальный сообщил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей и он прекращает голодовку, хотя и “не снимает требования допустить к нему необходимого врача”.

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