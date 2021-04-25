 

Венгрия признала «Спутник V» самой эффективной вакциной

25.04.2021, 19:32, Новости дня
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» во время вакцинации в Венгрии продемонстрировала наибольшую эффективность среди всех препаратов, применяющихся в стране, сообщило правительство республики.

Средняя смертность среди вакцинированных «Спутником V» в 20-32 раза меньше, чем при использовании других вакцин, число заболеваний коронавирусом – в 2-6 раз ниже, говорится в Twitter Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Согласно инфографике, представленной РФПИ, среднее количество заболеваний COVID-19 среди привитых российским препаратом составило 95 на 100 тыс. человек, средняя смертность – один случай на 100 тыс. вакцинированных. Средняя заболеваемость привитых препаратом AstraZeneca – 700 человек, смертность – семь. После вакцинации продуктом компании Pfizer/BioNTech заболевает в среднем 555 человек, умирает 32. Среди привитых вакциной Moderna на 100 тыс. человек заболевают 176 пациентов, умирает 20, среди вакцинированных препаратом SihoPharm инфицируются коронавирусом 356 человек, умирают 16

Отмечается, что доля смертей у вакцинированных препаратом Pfizer/BioNTech в 32 раза выше, чем у «Спутника V». При этом смертность после вакцинации Pfizer в пять раз выше, чем у вакцины AstraZeneca.

Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля.

В марте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава венгерского МИДа Петер Сийярто по телефону обсудили поставки препарата в Венгрию.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.

Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса.



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