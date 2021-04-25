 

Звезду фильма «Горько!» обвинили в избиении хоккеиста в Москве

25.04.2021, 19:32, Новости дня
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Российский актер Александр Паль, известный по комедиям «Горько!» и «Горько!-2», избил экс-хоккеиста молодежной команды ЦСКА Кевина Антипова, спортсмен получил ушибы, переломы челюсти, носа и орбитальной кости, сообщают СМИ.

Актер вместе с двумя друзьями напал на хоккеиста, когда тот возвращался домой с застолья. Антипов уже написал заявление в полицию, в настоящее время спортсмен находится в специализированной больнице в отделении челюстно-лицевой хирургии, передает «Пятый канал».

По словам Антипова, артист в момент нападения якобы находился в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Тем временем Паль опроверг сообщения об избиении хоккеиста. «Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице. Об этой ситуации слышу впервые», – передает слова актера Life. 

Официального подтверждения информации об избиении Палем хоккеиста пока не поступало.

Александр Паль известен по роли в фильмах «Горько!» и «Горько!-2», где сыграл Лешу – брата главного героя Ромы.

В феврале актер Владимир Епифанцев стал участником потасовки в одном из баров в Санкт-Петербурге.



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