 

Рейтинг Байдена стал одним из самых низких за всю историю США

25.04.2021, 19:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рейтинг демократа после ста дней президентства составил 52%. Этот показатель был признан одним из самых низких в истории США. Хуже дела складывались у экс-президентов Джеральда Форда и Дональда Трампа, которых поддержали 48% и 42% граждан соответственно.

Отмечается, что среди тех, кто одобрительно высказался о деятельности Байдена, были 90% демократов, 47% независимых американцев и 13% республиканцев. Негативно работу президента оценили 42% респондентов, говорится в совместном опросе Washington Post и ABC News.

Более половины опрошенных – 64% – похвалили действия Байдена в области борьбы с пандемией коронавируса. Положительно высказались о его экономической политике 52% респондентов. Однако способы решения миграционного кризиса удовлетворили только 37% американцев.

Напомним, инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января этого года. Церемонию пропустил его предшественник Дональд Трамп. Республиканец отказался признать итоги выборов президента. Он заявил о неоднократных случаях мошенничества при подсчете голосов, но его претензии были проигнорированы.

В период правления Джо Байдена отношения Вашингтона и Москвы обострились. 15 апреля США ввели новые санкции против России из-за якобы вмешательства в ход выборов и кибератаки. В Кремле отвергли все обвинения. Подробности международного скандала – в этом материале.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.12 / Следующие на очереди: королевские семьи Норвегии, Дании и Великобритании представили свои рождественские открытки

23.01 / Назван самый полезный чай для здоровья сердца

19.09 / Мнение: Сказка про белого бычка

20.07 / Биологи заявили, что человек не может выиграть войну против бактерий

21.11 / Баста и Сергей Шнуров поругались во время эфира шоу «Голос»

18.12 / Мнение: Как подрываются клановые отношения в Дараа

09.03 / Поклонники восхитились праздничным фото Елены Кориковой

28.12 / Распространенное токсическое вещество, увеличивает риск смерти от гриппа, пневмонии и COVID-19

15.02 / Мнение: О внезапном крахе Tesla Inc. Илона Маска

28.10 / Учёные разработали эффективную таблетку от храпа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика