 

«Не завидуйте»: Моргенштерн показал серию откровенных снимков с возлюбленной

25.04.2021, 19:24, Разное
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Рэпер Моргенштерн в своем микроблоге Instagram опубликовал серию откровенны фотографий, на которых он запечатлен обнаженным со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной. Свой пост он сопроводил четверостишьем, в котором попросил «не завидовать».
Музыкант написал, что «всегда забирает все самое лучшее», что касается и женщин. Поклонники сошлись во мнении, будто бы фотограф присутствовал во время любовных утех Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной, сняв самые откровенные и горячие кадры. Некоторым показалось, что пара «перегибает палку», однако нашлись фолловеры, которые поддержали их. Они считают, что в такой демонстрации чувств и страсти нет ничего плохого.

История любви 23-летнего Моргенштерна и его 21-летней возлюбленной началась еще в Уфе три года назад. Тогда пара только мечтала о популярности и роскошной жизни. Когда карьера музыканта начала идти вверх, ему захотелось свободы. Рядом с ним было множество красивых девушек, поэтому рэпера потянуло на приключения. Спустя год он вернулся к Диларе Зинатуллиной. Недавно девушка снялась в его клипе на композицию «Cristal i МОЕТ»

Источник: www.instagram.com



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