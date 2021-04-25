Учёные: Низкая физическая активность провоцирует потерю слуха у пожилых людей
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Американские учёные доказали, что низкая физическая активность способствует не только ускоренному старению, но и провоцирует потерю слуха у пожилых людей. В эксперименте участвовали 291 человек.
Исследователи из Балтимора (штат Мэриленд) в рамках очередного исследования изучили связь между потерей слуха и понижением физической активности. У пациентов в возрасте от 60 до 69 лет, ведущих малоподвижный образ жизни, наблюдалась глубокая глухота в отличие от тех, кто был более активным.
Авторы научной работы отмечают, что необходимо провести ещё ряд дополнительных исследований. Однако уже сейчас эксперты рекомендуют людям в возрасте не пренебрегать прогулками на свежем воздухе, а вот у телевизора советуют сидеть поменьше.
Источник: www.medikforum.ru
Смотреть комментарии → Комментариев нет