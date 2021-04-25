Вспышка необычной формы установлена в игровом смартфоне Redmi K40 Gaming Enhanced Edition

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25.04.2021, 19:24, Разное
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Новую модификацию с уникальным дизайном популярного игрового смартфона готовит китайская компания Redmi. K40 Gaming Enhanced Edition получил не только целый набор актуальных технологий, но и необычной формы фото-видео-вспышка.
Большинство камер в современных смартфонах оснащены вспышкой для создания качественных фотографий в условиях плохой освещенности. Обычно этот элемент выглядит, как круглый или прямоугольный модуль, однако в компании Redmi решили переосмыслить дизайн вспышки. В модификации Gaming Enhanced Edition модели K40 она выполнена в виде стилизованного рисунка зигзага-молнии.

Такое решение, уверено руководство корпорации, подчеркивает игровую направленность аппарата. Кроме необычной вспышки, Redmi K40 Gaming Enhanced Edition оснащен специфическими магнитными кнопками с выдвижной конструкцией. При этом боковой рамке производитель придал приплюснутую форму, что делает более комфортным использование гейм-устройства. Остальные характеристики, скорее всего, будут аналогичны параметрам основной модели.

Официальную презентацию игровых Redmi K40 запланировали на 27 апреля, мощность и быстродействие устройствам обеспечат однокристальные мобильные платформы MediaTek Dimensity 1200. Операционную систему Android дополняет фирменная оболочка MIUI 12.5. Долгую роботу аппарату без необходимости искать розетку обеспечивает вместительный аккумулятор на 5 тысяч мА•ч. Пополнить энергию батареи можно с помощью быстрой 67-ваттной зарядки. Уменьшенное энергопотребление обеспечивает также особая технология 120-герцного OLED-экрана с частотой опроса сенсорного слоя в 480 Герц под названием Chip-on-Glass.



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