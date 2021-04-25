Мнение: Отличия шагов от щипцов

Пока в комментариях к письмам, как и в самих письмах, еще остается путаница шагов и щипцов.

Из-за этой путаницы многие люди в отношениях то отмораживаются, то щипцуют, и думают, что уравновешивают одно другим.

Вот как автор этого письма. Холодная и одновременно липкая, хотя ей кажется, что холод компенсирует липкость.

Но холод – это про температуру вашего отношения к человеку, а липкость – про навязчивое поведение и штурманство.

Если вы хорошо будете это понимать, вы никогда это не перепутаете.

Нельзя, неправильно, очень вредно думать, что если вы охладеваете, вы тут же перестаете быть липкими.

Все липкие, в основном, холодные. А если и бывают горячи, то очень нестабильно.

Также нельзя думать, что тепло часто соседствует с липкостью. Настоящее тепло никогда не бывает липким.

Липкость – это неуважение к другому, отношение к нему как к вещи, это плохие границы, это фокус на себе. Вы можете относиться холодно, но из-за плохих границ будете вести себя навязчиво и постоянно тянуть щипцами что-то из человека.

И наоборот. Вы можете относиться к человеку тепло, даже горячо, но, если вы его уважаете, вы не позволите себе штурманство и липкость, вы никогда не достанете щипцы.

Не ничего хуже холодных липучек. Теплые липучки куда приятней, холодные и не липкие – тоже. А холодные липучки – хуже не придумать. Получается, что и чувств никаких у человека нет, но он постоянно щипцует другого и вытягивает из другого шаги. Шаги ему нужны, потому что он этого достоин, потому что так хочет его корона, потому что его бесит, что второй не делает шаги.

Вот и во вчерашнем письме мы видели такого автора.

Чувств у него к девушке не много. Часть плохо отрефлексированы, но все равно не много. Она ему нравится, но он явно не горит, скорее позволяет ей быть в его жизни.

Но при этом он все время ее щипцует, и когда девушка остывает от его щипцов и от его холода, он начинает щипцевать ее еще больше и становится окончательно ей противен.

Наверняка автор не понимает и после разбора тоже не поймет, в чем именно заключается его холодность и в чем именно его щипцы. Он уверен, что делает нормальные шаги, выражает свои чувства, но вместо шагов и чувств у него холод и щипцы. И у подавляющего числа рапанов именно так.

Если мы видим в письме, что человек выражает чувства и делает шаги, это уже не рапан и часто даже не рыба.

Но из раза в раз это укрывается от глаз авторов и даже от глаз комментаторов.

Давайте попробуем упростить эту разницу между щипцами и шагами и все-таки разобраться в ней.

Шаги (в границах) – это ваши инициативы к общению и сближению, которые приятны и полезны человеку.

Щипцы – это когда вы тянете из человека вложения, знаки внимания в вашу сторону, полезные вам шаги и слова.

Щипцы могут выдаваться за шар и за шаг, но если цель этого – вытянуть из человека то, что вам нужно, если фокус у вас на себе, а локус у человека, то это будут именно щипцы.

Щипцы видны уже в формулировках.

Вот автор этого письма назвала свое письмо “не умею создавать интерес”.

Она имеет в виду интерес другого человека и хотела бы его создать. Вот так вот влезть в голову другого и создать там интерес. Причем его интерес ни к чему-то, а к себе. Она хочет влезть и создать его интерес к себе. И горюет, что не умеет.

Вот это по сути своей – щипцы, по самому посылу – щипцы.

Получше ситуация, если желание формулируется как “хочу вызывать интерес”. Здесь уже видны пунктирные рыбьи границы. Вы видите, что интерес к себе другого человека вы не можете создать, вы хотите его вызвать, есть представление, что вы здесь, он там, его интерес у него, а вы на некотором расстоянии можете интерес вызвать.

Но в этом все равно еще видны щипцы. Вам нужен его интерес к вам. Вы тут в центре, адресат вы, фокус на себе, и вы как-то хитро и незаметно манипулируя пытаетесь вызвать у другого то, что нужно вам, что вам на пользу, что вкусно для вашей короны.

Спасибо, что не ломитесь и не пытаетесь просто создать интерес, а хотите хотя бы вызвать.

Но это все равно еще щипцы.

Не щипцы, если вы хотите не вызвать интерес человека к себе, а разделить его интерес к чему-то.

Ваш фокус на человеке и вы хотите, чтобы ему было интересно с вами. Вы хотите принимать участие в том, что ему интересно, вы не рассматриваете себя как цель и итог его интереса, а всего лишь как участника.

Вот здесь никаких щипцов нет. Обычно и в формулировках нет эгоцентризма. Такой человек рассматривает другого как субъекта со своими интересами и смотрит, может ли он его интересы разделить и чем-то дополнить.

Рапаны в письмах всегда сфокусированы на том, насколько интересны они, они жаждут интереса к себе, они злятся на отсутствие этого интереса, они поверить своему счастью не могут, если видят интерес персоны с ОЗ больше, они разочарованы, когда видят, что интерес к ним не такой.

Эго рапана – это задница в центре планетарной системы, вокруг которой должны вращаться все.

И если в начале отношений рапан еще может о чем-то говорить, кроме себя, отвлекается от своей задницы ненадолго, то с ростом фигуры другого, он уже не может думать ни о чем, как только о своей нужде, ему нужен интерес к нему, он угрюмо молчит и хочет быть самым интересным.

Нерапан не воображает себя интересней всех интересов человека. Он смотрит, что человеку интересно. Он рассказывает то, чем интересуется сам. А интересно нерапану многое, потому что он не зациклен на своей заднице. За короткое время общения с человеком можно примерно понять, в чем пересекаются ваши интересы. Если вы не эгоцентричны, ваши интересы пересекаются с интересами многих людей, не сложно найти общее, особенно если вы ровесники и ваша ОЗ похожа. Даже если вам обоим интересна романтика и секс, это тоже ваши интересы, и вы можете найти пересечения. Что значит “интересна романтика и секс”? Кто понимает и объяснит?

Рапаны это понимают по-своему. В центре – их задница, как мы помним. Они понимают только один интерес к романтике – любовь к ним, и только один интерес к сексу – влечение к ним. И они возмущаются, когда их обвиняют в эгоцентризме, им кажется, что посягают на моногамию. Моногамия – это когда вы расположены иметь романтические и сексуальные отношения с одним человеком, а не многими одновременно. А эгоцентризм – это когда вы зациклены только на себе, другой вам вообще не интересен. Вам не интересны его взгляды, его желания, его опыт, его образ мышления, вам интересно только вытянуть побольше внимания и одобрения себе.

Вот это и есть та самая открытая хлеборезка. Вам все время скучно и досадно, если вы не получаете желаемого, а желаемо у вас только одно – постоянно подпитывать свою корону, утверждать свою ценность, кидать и кидать в свою хлеборезку доказательства того, что вы есьм и вы человек стоящий от слова “стоить”, а не “стоять”.

Вот вчерашнему автору письма было душно, когда девушка вежливо объясняла ему, что нет сил с ним встречаться.

Ему было душно от ее арии мертвого жука. А сначала, когда она осторожно предупредила его, что у нее может начаться “депрессия” и она не захочет никого видеть, он снисходительно кивнул, даже не заподозрив начало арии. По сути это была ее просьба не щипцевать ее, не тянуть из нее нужные ему реакции, дать ей воздух. Но многие люди, заподозрив начало арии, делают только один вывод: им надо стать холодней, им нужно дистанцироваться или пропасть на время, демонстрируя обиду. А обида – это тоже щипцы, которыми отжимают внимание.

И вот что получается, посмотрите на это.

У вас недобор шагов и вложений, у вас перебор щипцов, то есть косвенных требований, чтобы другой делал шаги и вложения. И когда вам намекают на перебор щипцов, вы обижаетесь и прекращаете шаги и вложения вместо того, чтобы прекратить щипцы.

В письме последнем это примерно так выглядит.

Девушке скучно с автором, ей не о чем с ним говорить, он ничего интересного не говорит и не делает, “интересно в постели” только ему. Вложений и шагов в границах от него нет, все мимо. Он не может дать ей ничего интересного. Так бывает, когда вашей ОЗ не хватает, но если отношения все-таки начались, скорее всего дело не в ОЗ, а в вашем фокусе на себе и ваших багах, которыми вы отмораживаете человека и снижаете его спонтанность в вашу сторону. И как только интерес другого падает, а ваш остается, надо посмотреть, почему так происходит. Скорее всего ваш фокус на себе и вам очень интересно любить вместе с ним себя, а ему нет. Отлепите фокус от себя, посмотрите, что интересно человеку, и если у вас есть опыт взаимного интересного с ним, значит вы попадали в сферу его интересов какое-то время, вернитесь туда. Нерыбы вообще не выпадают из красного поля, из потока спонтанности, но если вы пока рыба и вы выпали оттуда, вернитесь туда, отлепив свой фокус от себя.

Рапаны всегда поступают наоборот. Если они чувствуют, что интерес к ним падает, они начинают его тянуть.

И еще встряхивать другого, взбалтывать, стучать по нему.

Как будто человек бутылка, в которой застряла пробка и надо потрясти, чтобы наполнить себе бокал.

“Пытался взбодрить” называет это тот автор. Эй, ну ты чего? Чего скисла? Але, гараж. Выше нос. Тебе не идет хмуриться. Что случилось? Мне нравится твоя улыбка. Чем тебе помочь-то?

Из девушки вытрясают улыбки, ласку, секс, хорошее настроение, потому что автору не нужны ее кислые щи и “душные отповеди” тоже не нужны.

В конце концов девушка прямо говорит, чтобы он оставил ее в покое.

А автор пишет письмо в рубрику с вопросом, стоит ли надевать корону Спасателя и спасать девушку от депрессии или не стоит “лезть и нарываться на хамство”? То есть он сам понимает, что не стоит, но жаль бросать дохлую лошадь, хоть колбасу из нее надо бы сделать.

Какими могли быть его шаги?

Когда девушка уже совсем остыла – никаких. Любые ваши шаги и шары в закрытые границы – это щипцы. Понятно почему? Потому что от вас ничего не хотят, и если вы ломитесь, вы делаете это не в интересах человека, а чтобы навязать ему свое, чтобы добиться желаемого, эгоцентрично. Если человек закрылся от вас и это не обида, когда можно принести под дверь извинения и компенсацию, а отсутствие его интереса к общению с вами, избавьте его от себя и это будет самое правильное.

Но закрытая перед носом дверь – показатель того, что вы уже опротивели человеку, что ваше красное поле закончилось не только что, а давно.

Пока есть красное поле, вы должны делать шаги, если хотите развивать отношения, расширять общее поле. И вы не должны доставать щипцы, то есть не должны тянуть шаги из человека, не должны вытаскивать из него нужные вам поступки, слова и кормить свою корону. Если вы достаете щипцы, влечение к вам у человека уменьшается, и если при этом есть существенный недобор ваших шагов, ваше красное поле тает на глазах.

Вот так оно быстро растаяло у последнего автора. Может и было совсем небольшое, если он именно “вытащил ее в бар”, то есть идти она не хотела. Но если предположить, что сначала он ей приглянулся и она охотно с ним стала встречаться, а не под его давлением, значит ОЗ его ей хватало и область общих интересов тоже была, в этой области ему можно было делать шаги и вложения. Но по количеству багов автора понятно, что он все время был сфокусирован на своей Училке, своем Штурмане, постоянно ее ободрял и что-то ей позволял, высокомерно комментировал и тянул из нее что-то себе. Поэтому спонтанность девушки стала уменьшаться, а своим прессингом и сварливыми замечаниями “почему такая грустная?”он ее спонтанное влечение совсем задушил.

Давайте обсудим отличия щипцов от шагов.

Приводите примеры. Описывайте ход своих размышлений. Попробуем вместе разобраться, если тема пока не очень понятна.