Мнение: Найдены останки подводной лодки “Нанггала”

На дне моря к северу от Бали обнаружены останки индонезийской подводной лодки "Нанггала". Обнаружил ее аппарат с сингапурского судна.

Лодка разломилась на три части и лежит на грунте на глубине 838 метров.

Весь экипаж официально признан погибшим. Причины гибели лодки установит специальная комиссия.

Моделирование одного из сценариев гибели лодки в результате превышения предельной глубины погружения https://twitter.com/jandakembang78/status/1386314990286557190

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