 

Мнение: Найдены останки подводной лодки “Нанггала”

25.04.2021, 18:46, Разное
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На дне моря к северу от Бали обнаружены останки индонезийской подводной лодки "Нанггала". Обнаружил ее аппарат с сингапурского судна.
Лодка разломилась на три части и лежит на грунте на глубине 838 метров.
Весь экипаж официально признан погибшим. Причины гибели лодки установит специальная комиссия.

Моделирование одного из сценариев гибели лодки в результате превышения предельной глубины погружения https://twitter.com/jandakembang78/status/1386314990286557190

Источник: Colonel Cassad



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