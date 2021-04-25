Мнение: Найдены останки подводной лодки “Нанггала”
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На дне моря к северу от Бали обнаружены останки индонезийской подводной лодки "Нанггала". Обнаружил ее аппарат с сингапурского судна.
Лодка разломилась на три части и лежит на грунте на глубине 838 метров.
Весь экипаж официально признан погибшим. Причины гибели лодки установит специальная комиссия.
Моделирование одного из сценариев гибели лодки в результате превышения предельной глубины погружения https://twitter.com/jandakembang78/status/1386314990286557190
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Источник: Colonel Cassad
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