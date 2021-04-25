Twitter по просьбе правительства Индии скрыл твиты с критикой действий страны в связи с пандемией

Индийское правительство в пятницу, 23 апреля, направило в Twitter экстренный приказ о цензуре 52 твитов. Среди подвергнутых цензуре аккаунтах есть действующий член парламента Индии, два режиссера, актер и министр индийского штата Западная Бенгалия.

Представитель Twitter сказал в электронном письме The Verge, что компания может сделать определенные твиты недоступными для просмотра жителями Индии, если они нарушают местное законодательство. Twitter сообщил, что уведомил владельцев учетных записей перед тем, как скрыть контент, чтобы они знали, что действие было предпринято в ответ на юридический запрос правительства Индии.

Как отмечает The Verge, правительство Индии уже не впервые требует Twitter цензурировать некоторые посты. Во время протестов фермеров в феврале соцсеть навсегда заблокировала более 500 учетных записей и скрыла ряд других аккаунтов в Индии. Тогда индийское правительство направило компании уведомление о несоблюдении закона, что могло означать тюремное заключение для сотрудников Twitter в Индии, если бы компания отказалась. Среди аккаунтов, заблокированных в феврале, был индийский новостной журнал The Caravan (позже его аккаунт восстановили).

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В марте 2021 года в Индии зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией.

12 апреля Индия сменила Бразилию на второй позиции по числу случаев COVID-19 в мире.

По данным министерства здравоохранения Индии, на 25 апреля в стране подтвердили почти 17 млн случаев COVID-19, умерли 192 тыс. человек.

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