 

Киевское “Динамо” досрочно стало чемпионом украинской Премьер-лиги

25.04.2021, 18:42, Новости дня
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Поединок проходил на НСК “Олимпийский” в Киеве и завершился со счетом 5:0 в пользу столичного клуба. Мячи забивали Илья Забарный (4 мин.), Артем Беседин (14 мин.), Виктор Цыганков (48 мин. и 70 мин.), Денис Попов (82 мин.).

Победа позволила “Динамо” набрать 61 очко и за три тура до завершения турнира стать его победителем.

Главный конкурент киевлян – донецкий “Шахтер” – проиграл сегодня “Александрии” со счетом 0:2 и остался с 45 очками. У “Александрии” забивали Дмитрий Гречишкин (44 мин., с пенальти) и Дмитрий Шастал (54 мин.).

На третьем месте в УПЛ идет луганская “Заря”, у нее 41 очко в турнирной таблице. Свой сегодняшний матч команда выиграла у донецкого “Олимпика” со счетом 2:1.

23 и 24 апреля завершились такие матчи:

“Мариуполь” – “Рух” 0:3;

“Колос” – “Ворскла” 3:0;

“Днепр-1” – “Минай” 3:0;

“Львов” – “Десна” 1:0.

Контекст:Чемпионом независимой Украины “Динамо” стало 16 раз. Последнее чемпионство у киевлян было в 2016 году, следующие четыре сезона “Динамо” было серебряным призером УПЛ.
“Динамо” может также завоевать в 2021 году и Кубок Украины, киевляне вышли в финал турнира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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