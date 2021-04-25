 

Газсбыты опубликовали годовой тариф газа для населения – 7,99 грн за кубометр и выше

25.04.2021, 18:42, Новости дня
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Это самая низкая цена газа для населения в годовом предложении.

В шести газсбытах стоимость 1 м³ газа варьируется от 10,2 до 13,5 грн. Самую высокую цену газа для населения с 1 мая по 30 апреля 2022 года установило два поставщика – “Чернівецька обласна енергопостачальна компанія” и “Житомирська обласна енергопостачальна компанія”.

Как отмечает “ГазПравда”, годовые тарифные планы будут базовыми. Всех потребителей, которые ранее пользовались месячными предложениями, поставщики переведут на годовые продукты автоматически.

В то же время каждый потребитель сможет изменить годовой тарифный план на любой другой, как и самого поставщика.

Контекст:2 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал появление годовых контрактов с фиксированной ценой на газ во втором квартале 2021 года. Он должен стать следующим шагом после открытия рынка природного газа в августе 2020 года и защитить население от резких колебаний цен, отмечал глава Кабмина.
5 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила постановление о введении годового тарифа для поставщиков с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года.
7 апреля НКРЭКУ внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа. Поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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