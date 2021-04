Евросоюз готовит помощь Индии из-за ухудшения ситуации с COVID-19

“Я встревожена эпидемиологической ситуацией в Индии. Мы готовы оказать поддержку. ЕС объединяет ресурсы, чтобы быстро отреагировать на запрос Индии о помощи через механизм гражданской защиты ЕС”, – написала она в своем Twitter.

Alarmed by the epidemiological situation in India. We are ready to support.

The EU is pooling resources to respond rapidly to India’s request for assistance via the EU Civil Protection Mechanism.

We stand in full solidarity with the Indian people! https://t.co/Pv8ezFPdS3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2021

Контекст:12 апреля Индия сменила Бразилию на второй позиции по числу случаев COVID-19 в мире. По данным министерства здравоохранения Индии, на 25 апреля в стране подтвердили почти 17 млн случаев COVID-19, умерли 192 тыс. человек.

В середине апреля в стране за четыре дня подтвердили миллион новых случаев COVID-19. 23 апреля страна установила мировой рекорд по количеству заболеваний за сутки – почти 315 тыс.

Ухудшение ситуации с эпидемией в Индии стало причиной задержки экспорта из страны вакцин против коронавируса, изготовленных Serum Institute of India (там делают препарат компании AstraZeneca Covishield, которым прививают и украинцев). Исполнительный директор компании Адар Пунавалла говорил, что что компания предпочла временно сделать Индию приоритетом для поставок вакцины.

Свою помощь в преодолении эпидемии Индии уже предложили США.

