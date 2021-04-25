 

Мнение: Клуб Зелёной Свиньи, Китай обогнал Россию по ВВП и таяние арктических льдов

25.04.2021, 18:40, Разное
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1. Новое видео в Клубе Зелёной Свиньи (прикреплено к посту). Мы с Кримсон Альтером обсуждаем бунт Новой Зеландии против англосаксонского мира, послание Путина и попытку Байдена наказать Эрдогана.

2. По данным МВФ на март 2021 года, Китай обогнал Россию по номинальному ВВП на душу населения с показателем 11819 долларов против наших 11654:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kitai-vpervye-obognal-rossiiu-po-razmeru-ekonomiki-na-dushu-naseleniia-607203d4fe84f84e638d09b9

Означает ли это, что китайцы начали жить богаче россиян? Нет, так как с учётом паритета покупательной способности Россия всё ещё значительно обходит Китай:

Таким образом, на среднего россиянина приходится в 1,6 раз больше экономической выработки, чем на среднего китайца.

Равенство же по номинальному показателю отражает лишь сравнительно крепкий курс юаня к доллару и, вероятно, возросшую роль китайской валюты в международных расчётах.

3. Учёные рассказывают страшные вещи про Арктику. Льда становится всё меньше:

https://zen.yandex.ru/media/hightech.fm/godovaia-missiia-v-arktike-zakonchilas-i-dannye-neuteshitelny-chto-jdet-chelovechestvo-607d1c3f90024f5c10bc9296

Возможно, уже через несколько десятилетий Арктика будет свободна ото льда. Климат на всей планете изменится. Если Россия, вероятно, выиграет от этих изменений, то другим странам — особенно тёплым — можно только посочувствовать.

Источник: Место для дискуссий



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