При взрыве гранаты в квартире под Свердловском погибли два человека

Граната взорвалась в квартире жилого дома в Новоуральске Свердловской области, в результате происшествия погиб 39-летний мужчина и 18-летняя женщина, сообщил источник в правоохранительных органах.

Снаряд достался погибшему мужчине от деда. Правоохранители изъяли фрагмент запала, кольцо, осколки и чеку с номером. Взрыв повредил мебель и окна, угрозы обрушения квартиры нет, передает Life.

Как сообщают в соцсетях, инцидент произошел накануне около 23.00 по местному времени. Подписчики отмечают, что погибшие злоупотребляли алкоголем.

В сентябре прошлого года в квартире на Мичуринском проспекте в Москве мальчик выдернул чеку пиротехнического средства и получил взрывную травму.

В ноябре 2020 года мужчина взорвал гранату в магазине в городе Ковров во Владимировской области.