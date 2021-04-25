Москвичей предупредили о холодных майских праздниках

В ближайшие две недели жителям Москвы не стоит рассчитывать на потепление, большая часть майских праздников вряд ли порадует хорошей погодой, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Потепления не будет вообще в ближайшие две недели… Повышение, конечно, будет, но в лучшем случае в дневное время: +10…+15 градусов с повышенной вероятностью очаговых скоротечных осадков», – передает слова Тишковца «Звезда».

В понедельник Москва будет находиться под влиянием уходящего циклона, поэтому в столице ожидается облачная погода. Днем температура будет колебаться в пределах +7…+12 градусов, местами возможен небольшой дождь. «Да, небольшое потепление за счет более активного солнца, которое станет чаще выглядывать из-за туч, но это точно не хороший погожий весенний денек», – добавил Тишковец.

В воскресенье синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.