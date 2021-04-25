 

Минздрав решил признать зависимость от компьютерных игр болезнью

25.04.2021, 18:38, Новости дня
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Министерство здравоохранения РФ включит расстройства от компьютерных игр в новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ), она должна быть принята в РФ в 2025 году.

В одиннадцатой редакции МКБ, помимо, игровых расстройств, появятся такие классы болезней, как нарушения иммунной системы, болезни крови и кроветворных органов, расстройства цикла сон – бодрствование, а также заболевания, связанные с сексуальным здоровьем, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Известия».

По словам заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяны Кусайко, в новой версии МКБ будут упрощены структуры кодов и электронного инструментария и изменены количество нозологий, номера кодов, кодирование классов и их число.

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения включила расстройства от компьютерных игр в список болезней. По мнению специалистов ВОЗ, эти расстройства приводят к стрессу и нарушениям в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной сферах человека.



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