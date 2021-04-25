Геронтолог назвал возраст, после которого опасно худеть

Доктор Юрий Конев пояснил об особенностях популярных диет. Врач-геронтолог назвал возраст, после которого худеть опасно.

Многие люди в стремлении похудеть прибегают к радикальным методам вроде «сушки» или отказа от тех, или иных продуктов питания. Однако любое голодание или ограничение является стрессом для организма, поэтому прибегать к подобным методикам можно не всем. К экстремальным диетам лучше подготовлен организм молодых людей, с возрастом же подобные программы могут нанести серьезный вред. Жесткие ограничения не только избавляют от лишних килограммов, но и разрушительно влияют на метаболизм. Поэтому, напоминает геронтолог, худеть безопасно можно только до определенного возраста.

Пожилым людям категорически нельзя прибегать к резкому похудению, так как в их случае изменения обмена веществ может привести к смертельно опасным последствиям. При этом врач акцентирует внимание, что для вынесения вердикта о целесообразности соблюдения диеты необходимо к каждому пациенту подходить индивидуально. Возможность радикального похудения зависит от остальных параметров состояния здоровья. В среднем же возраст, который принято считать крайним для безопасной диеты, принято считать отметку в 60 лет.

Учитывая существование феномена биологической памяти желудка, этот орган может растягиваться, адаптируясь к объемам потребляемой пищи. В итоге человек вместо улучшения состояния здоровья и избавления от излишних сантиметров и килограммов, наоборот, съедает больше пищи. В таком случае ограничения в питании до наступления пожилого возраста не только будут безвредными, но и сохранят здоровый функционал желудочно-кишечного тракта.

Источник: katun24.ru