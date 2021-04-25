В Чехии арестовали трех предполагаемых боевиков “ДНР”

Суд заключил под стражу председателя “Объединения чехословацких солдат в резерве мира” Ивана Кратохвила, члена объединения Милоша Уржецкого и православного священника Пршемысла Ивана Гадрава.

Им и еще двум чехам предъявлены обвинения в террористическом нападении, участии в террористической группе, финансировании терроризма и поддержке и пропаганде терроризма.

Вероятным боевикам “ДНР” грозит до 20 лет тюрьмы за терроризм, до 12 лет – за финансирование терроризма, а также до 15 лет – за поддержку и пропаганду терроризма.

Издание Novinky пишет, что “Объединение чехословацких солдат в резерве мира” может быть причастно к организации поездок чешских граждан на Донбасс для участия в боевых действиях со стороны боевиков. Кроме того, это объединение якобы организовывало военные учения, на которых они тренировались со всем “разрешенным законом оружием и его копиями”.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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