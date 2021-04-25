 

Более 5 млн американцев, сделавших первую прививку против коронавируса, пропустили вторую

25.04.2021, 17:48, Новости дня
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В США используют для вакцинации препараты компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, они требуют двух доз прививки.

Для иммунизации против коронавируса достаточно одной дозы вакцины компании Johnson & Johnson, однако ее применение в США только возобновляется после изучения возможной связи между препаратом Janssen и образованием тромбов.

Как отмечает NYT, пропуск второй прививки в основном происходит по вине людей – они просто забывают, считают, что одной дозы достаточно, или же не хотят делать прививку после плохого самочувствия в первый раз.

Бывали также случаи, особенно в небольших пунктах вакцинации в сельской местности, когда запасы препаратов просто заканчивались.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на 24 апреля в США более 41,8% населения (около 138,6 млн человек) получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Полную вакцинацию против коронавируса прошли около 28% (93 млн) американцев.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Для применения в США разрешены вакцина компаний Pfizer/BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) и вакцина от компании Moderna (эффективность на уровне 94,1%).
Также разрешение получил препарат Johnson & Johnson (эффективность от 66% до 72%). 13 апреля американские регуляторы рекомендовали приостановить его использование из-за случаев тромбоза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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