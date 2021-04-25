США начали выводить войска из Афганистана

В частности, Миллер отметил, что некоторые американские базы уже приступили к эвакуации. В дальнейшем все они будут переданы афганским силам.

В ближайшие две недели Соединенные Штаты намерены передать три военные базы и один аэропорт афганским национальным силам обороны и безопасности. Речь идет об аэропорте Кандагара, лагерях Шорабак и Кэмп-Эггерс, а также полицейском участке в провинции Майдана Вардак.

Контекст:Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали близкие союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

Представители США и радикального движения “Талибан” 29 февраля 2020 года подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.

Телеканалы NBC News и CNN сообщали, что президент США Джо Байден рассматривал вариант продления пребывания военнослужащих в Афганистане на полгода. Источник CNN рассказал, что США хотят заставить “Талибан” согласиться на это.

Сам Байден о выводе войск из Афганистана сообщил 14 апреля. По его словам, после убийства в 2011 году главаря террористической организации “Аль-Каида” Усамы бен Ладена военное присутствие США в Афганистане “становится все более неясным”. По данным Reuters, американские войска планируется вывести до 11 сентября.

По данным Пентагона, сейчас в Афганистане находится около 2,5 тыс. американских военнослужащих. В 2001-м их было 98 тыс.

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