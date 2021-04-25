 

Украинец Радивилов стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике

25.04.2021, 17:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сборная команда Украины завоевала три медали на европейском первенстве в Базеле, Швейцария: третье место – Илья Ковтун, индивидуальное многоборье; первое место – Игорь Радивилов, опорный прыжок; третье место – Анастасия Бачинская, упражнение на бревне”, – говорится в сообщении.

Также украинцы и украинки занимали на турнире места с четвертого по восьмое. В частности, Радивилов занял шестое место в упражнениях на кольцах.

Федерация гимнастики Украины назвала результаты сборной на чемпионате Европы “замечательными”.

https://www.facebook.com/ugf.org.ua/posts/2001107913376119

Контекст:Радивилову 28 лет, он неоднократно завоевывал награды за опорные прыжки. В частности, был чемпионом Европы в 2020 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / В Европе начали готовить план на случай продовольственного кризиса

03.03 / Навального отправили в колонию, где шьют трусы для тюремщиков

05.08 / О пострадавших в Бейруте украинцах информации нет – Кулеба

19.12 / Эксперты рассказали, как внешность помогает продавцу привлекать клиентов

18.03 / Бизнес поддержал семьи Праведников народов мира в Киеве

30.09 / В РФ выявили 8,4 тыс. новых случаев коронавируса

06.07 / Консул США в Гонконге назвал «трагедией» новый закон КНР о безопасности

07.09 / Wizz Air ввел сбор за предоставление соседних мест в самолете

25.03 / Уведомления о подозрении ни моему клиенту, ни мне никто не вручал – адвокат Азарова

28.07 / Пашу рассказал о будущем лейбла Black Star

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика