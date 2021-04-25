Украинец Радивилов стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике

“Сборная команда Украины завоевала три медали на европейском первенстве в Базеле, Швейцария: третье место – Илья Ковтун, индивидуальное многоборье; первое место – Игорь Радивилов, опорный прыжок; третье место – Анастасия Бачинская, упражнение на бревне”, – говорится в сообщении.

Также украинцы и украинки занимали на турнире места с четвертого по восьмое. В частности, Радивилов занял шестое место в упражнениях на кольцах.

Федерация гимнастики Украины назвала результаты сборной на чемпионате Европы “замечательными”.

https://www.facebook.com/ugf.org.ua/posts/2001107913376119

Контекст:Радивилову 28 лет, он неоднократно завоевывал награды за опорные прыжки. В частности, был чемпионом Европы в 2020 году.

—