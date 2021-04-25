Глава британской разведки призвал уважать роль РФ в мире

Великобритании следует взаимодействовать с Россией и уважать ее роль в мире, но вместе с тем стараться сдерживать действия Москвы, сообщил глава службы внешней разведки Соединенного Королевства Ричард Мур.

«Необходимо максимально жестко противостоять, в то же время взаимодействуя с Москвой и уважая ее роль [в мире]», – передает ТАСС слова Мура, сказанные в интервью Sunday Times.

Глава МИ-6 подчеркнул, что отношения двух стран не такие, которые хотела бы иметь Великобритания, однако «этот выбор сделан не нами». По словам Мура, он испытывает симпатию к российскому народу и не раз работал с русскими. Он также отметил, что в обострившихся между Россией и Западом отношениях Лондону важно избегать недопонимания.

Ранее Мур назвал Россию «объективно ослабевающей» в экономическом и демографическом плане державой, но при этом представляющей одну из наиболее насущных проблем.