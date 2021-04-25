 

Создатель вакцины “Спутник V” назвал сроки полного окончания эпидемии ковида в России

25.04.2021, 17:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и один из разработчиков российской вакцины от COVID-19 “Спутник V” Александр Гинцбург поделился своими прогнозами по полному завершению эпидемии ковида в России. Микробиолог полагает, что окончательная победа над инфекцией произойдёт уже осенью.

Гинцбург выразил уверенность, что наиболее реалистичный срок завершения эпидемии – ноябрь 2021 года, но конкретных дат называть не стал. Аналогичные прогнозы высказывают и другие вирусологи и эпидемиологи, большинство из которых также делают ставку на осень текущего года. Некоторые эксперты настроены более оптимистично и считают, что коронавирус в России закончится к концу лета.

Однако все специалисты сходятся во мнении о том, что эпидемия полностью сойдёт на нет лишь когда у населения сформируется популяционный иммунитет к инфекции. Для этого необходимо продолжать массовую вакцинацию граждан.

Напомним, что за минувшие сутки в России было выявлено 8780 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Большинство из них были зафиксированы в Москве, где заразились 2526 человек. Свыше сотни человек заболели ковидом в Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской и Воронежской областях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.11 / Адвокат Юкша рассказал, кому достанется имущество Джигарханяна

30.09 / Марина Александрова пришла на шоу Ивана Урганта в жакете оверсайз и алой юбке

27.06 / Экстрасенс Миронова: «Собчак сглазила экс-супруга Богомолова»

13.11 / Эксперты рассказали, чем вооружаются военные химики России

22.07 / ВВС США заказали разработку миниатюрных ракет для защиты истребителей

15.01 / Диетолог назвал преимущества удаленной работы

16.08 / Мнение: Мотивация без короны

03.08 / Личное: Лишь бы не быть одной

09.12 / Банк ДОМ.РФ начал выдавать проектное финансирование на объекты ИЖС

20.11 / В России предложили запретить строить апартаменты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика