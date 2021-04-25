Володин похвалил президента Чехии за объективную позицию

По словам Володина, Земан не побоялся сказать правду. “Хотя она, по-видимому, никому там уже не нужна — колесо закрутилось: высылка дипломатов, скандал, подорванные отношения. А в итоге — страдают люди», — написал председатель ГД в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы уверен, что страны Европы все больше теряют самостоятельность, а у Евросоюза отсутствует своя позиция. Однако Земан в ситуации, когда все прогибаются под США, высказался достаточно объективно, подчеркнул Володин.

Но правительство Чехии заняло другую позицию, посетовал спикер. “В угоду политической конъюнктуре и желая заработать дивиденды у своих хозяев”, – добавил председатель ГД.

По его словам, правительство республики не подумало о гражданах Чехии, не читало доклады своих спецслужб. Решения в отношении российских дипломатов Володин назвал поспешным.

“Сильный политик признает свои ошибки. А есть ли такие в руководстве правительства Чехии, мы с вами узнаем в ближайшее время”, – констатировал Володин.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что взрыв на складе боеприпасов во Врбетице мог произойти из-за непрофессионального обращения со взрывчатыми веществами. По словам главы государства, контрразведка не обладает доказательствами вмешательства России.