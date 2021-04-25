 

Офтальмолог Азнаурян: «Уколы ботокса могут привести к косоглазию»

25.04.2021, 17:36, Разное
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По словам офтальмолога и доктора медицинских наук Игоря Азнауряна, к методике инъекций ботокса следует относиться с осторожностью. Яд ботулотоксин, парализующий мышцы, может также привести к косоглазию.
В малых дозах ботокс используется для «уколов красоты», чтобы избавить человека от морщин. Игорь Азнаурян рассказал, что в последнее время ботулотоксин также начали использовать для лечения косоглазия. Его колют в одну из мышц, чтобы она парализовалась, а зрение исправилось за счет других глазодвигательных мышц. Однако специалист предупреждает, что прежде, чем делать такую процедуру, нужно хорошо подумать. Все-таки ботокс — это яд, поэтому он обязательно испортит мышцу. Кроме этого, действие его недолгое, а спустя несколько месяцев глаз все равно начнет косить. В результате офтальмологам приходится потом такие мышцы оперировать, так как они сильно видоизменены из-за укола.

Указанные осложнения на глаза может дать и сам «укол красоты». Врач вспомнил случай в своей практике, как у женщины начали косить глаза после применения ботокса для разглаживания морщин на лице. Яд проник в мышцу, спровоцировав обратный эффект. Пациентка мучилась с этой проблемой два года и в результате пришла в клинику, чтобы сделать операцию.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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