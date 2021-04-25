 

Учёные нашли антисептик, который снизит риск инфицирования SARS-CoV-2

25.04.2021, 17:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сингапурские учёные нашли антисептик, который снизит риск инфицирования SARS-CoV-2. В его основе – йод и повидон, а также противомалярийный препарат гидроксихлорохин.
Исследователи полтора месяца работали с мигрантами, проживающими в общежитиях, поскольку в прошлом году именно они стали основным источником распространения ковида в Сингапуре. Стоит отметить, что первая группа участников эксперимента трижды в сутки получала данный препарат. Было доказано, что спрей для горла на основе йода снизил риск инфицирования SARS-CoV-2 на 24 процента.

У представителей второй группы, которые получали гидроксихлорохин 1 раз в день, риск заражения был снижен на 21%. Учёные резюмировали, что эти меры являются дополнительными, речь идёт о недопущении коронавируса в особых условиях, то есть акцент ставится на места компактного проживания людей.

Источник: vz.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / Мнение: Письмо: “Без меня он лучше умрет”

27.02 / Мнение: Пенсия в 100 тысяч рублей

15.07 / Мнение: Письмо: “Жалеть, что не попробовала”

28.01 / Злоумышленники в России нашли новую схему взлома банкоматов

21.08 / Жена находящегося в коме Навального обратилась к Путину

16.01 / Алика Смехова рассказала о продуктивном начале года

10.08 / Врачи назвали привычку, которая отнимает десять лет жизни у человека

22.09 / Убийца солиста The Beatles Джона Леннона впервые извинился перед его вдовой

03.08 / Отстающая власть — отстающим школам

22.10 / “Не хочет ни с кем разговаривать”: Продюсер рассказал о состоянии пропавшего певца Андрея Губина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика