Учёные нашли антисептик, который снизит риск инфицирования SARS-CoV-2

Сингапурские учёные нашли антисептик, который снизит риск инфицирования SARS-CoV-2. В его основе – йод и повидон, а также противомалярийный препарат гидроксихлорохин.

Исследователи полтора месяца работали с мигрантами, проживающими в общежитиях, поскольку в прошлом году именно они стали основным источником распространения ковида в Сингапуре. Стоит отметить, что первая группа участников эксперимента трижды в сутки получала данный препарат. Было доказано, что спрей для горла на основе йода снизил риск инфицирования SARS-CoV-2 на 24 процента.

У представителей второй группы, которые получали гидроксихлорохин 1 раз в день, риск заражения был снижен на 21%. Учёные резюмировали, что эти меры являются дополнительными, речь идёт о недопущении коронавируса в особых условиях, то есть акцент ставится на места компактного проживания людей.

Источник: vz.ru