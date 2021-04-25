 

Жена Овечкина удивила подписчиков своей худобой

25.04.2021, 17:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская удивила подписчиков своей нездоровой худобой. В социальной сети Instagram она обнародовала несколько фотографий в купальнике, сделанных на пляже.
В комментариях пользователи отметили, что Анастасия Шубская сбросила несколько килограммов, но ей не нужно было этого делать. При росте 178 сантиметров вес супруги Овечкина составляет всего 57 килограммов. Подписчики заявляют, что Анастасии Шубской лучше набрать вес. По мнению пользователей, она уже близка к анорексии. Сама супруга хоккеиста никак не ответила на нападки юзеров.

Напомним, что Анастасия Шубская подарила Александру Овечкину двоих детей. В браке с хоккеистом она состоит с 2016 года. С момента вторых родов еще не прошел год. Жена Овечкина довольно быстро пришла в форму.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.10 / Мнение: Новые китайские пехотные дроны

11.02 / Общество: Как перековать баронство в партнерство и попасть в Госсовет

27.11 / Ученые из Ирландии рассказали об опасности работы на дому

01.03 / Экс-президента Франции Саркози приговорили к 3 годам лишения свободы

19.09 / Мнение: Плавильный котел

15.01 / Светская культура в эпоху Людовика XIV

14.08 / Медики назвали напитки, облегчающие боли в пояснице

11.01 / Эксперт объяснил, почему Китай не представляет для России военной угрозы

30.09 / ПартиZан-фест в поддержку народа Беларуси. Видеоконцерт

22.11 / Россиян предупредили о росте цен на ЖКХ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика