Жена Овечкина удивила подписчиков своей худобой

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская удивила подписчиков своей нездоровой худобой. В социальной сети Instagram она обнародовала несколько фотографий в купальнике, сделанных на пляже.

В комментариях пользователи отметили, что Анастасия Шубская сбросила несколько килограммов, но ей не нужно было этого делать. При росте 178 сантиметров вес супруги Овечкина составляет всего 57 килограммов. Подписчики заявляют, что Анастасии Шубской лучше набрать вес. По мнению пользователей, она уже близка к анорексии. Сама супруга хоккеиста никак не ответила на нападки юзеров.

Напомним, что Анастасия Шубская подарила Александру Овечкину двоих детей. В браке с хоккеистом она состоит с 2016 года. С момента вторых родов еще не прошел год. Жена Овечкина довольно быстро пришла в форму.