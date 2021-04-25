Мнение: Кто завербовал президента Чехии?

Чешская контрразведка разоблачила офицеров ГРУ Чепигу и Мишкина, которые семь лет назад, еще в 2014 году, притворившись таджиком и молдаванином, проникли в страну и взорвали 50 тонн боеприпасов на складе во Врбетице.

Но сегодня президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением к народу по поводу тех самых взрывов. И заявил об отсутствии доказательств присутствия российских агентов на складе боеприпасов перед взрывами в деревне Врбетице в 2014 году.

Дословно: «В отчете Службы безопасности и информации отмечается, что не существует доказательств и свидетельств, что эти два агента находились во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства».

Лихой разворот!

Это что же получается? Из чешских спцслужб утекло, что склады в 2014 году взорвали Петров и Боширов. Bellingcat тут же нашел им подельников, мол, вдвоем бы не справились, мол, в операции по взрыву склада боеприпасов участвовало шесть агентов ГРУ. Из Чехии выслали российских дипломатов. Россия ответила тем же… Но сейчас выясняется, что Петров с Бошировым к взрывам не причастны. И говорит об этом не Киселев или Скабеева, а президент Чехии. Источник более чем серьезный. Даже несмотря на то, что в Чехии президент – скорей символическая должность, у президента Чехии нет таких серьезных полномочий, как у президента России. Но тем не менее, президент в Чехии избирается всенародным голосованием…

Возможно, что чешским спецслужбам подсунули дезу, в которую они вцепились. А чтобы не было возможность отыграть-соскочить дезу слили и в прессу….

Не удивлюсь, если в ответ на телеобращение президента Чехии, в ближайщее время в прессу утечет, что Милош Земан – агент ГРУ или ФСБ, которого завербовало еще КГБ…. И долгие годы он был «спящим агентом», но сейчас его пришлось «разбудить»….

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