 

Госдепартамент США разрешил своим представительствам в мире вывесить в июне флаг ЛГБТ – СМИ

25.04.2021, 16:54, Новости дня
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Разноцветный флаг ЛГБТ позволяется вывешивать на одном древке с американским флагом, если так решат дипломаты того или иного представительства США.

Блинкен отметил, что решение зависит от “местных условий” в странах, где располагается консульство или посольство.

The New York Times отмечает, что решение Блинкена идет вразрез с решением администрации предыдущего президента США Дональда Трампа, которая отклоняла просьбу разрешить вывешивать флаги ЛГБТ на посольствах и консульствах.

Блинкен также уполномочил дипломатов вывешивать радужный флаг 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией.

Издание пишет, что возможное решение американских дипломатов вывесить ЛГБТ-флаг может вызвать споры в таких регионах, как Ближний Восток и север Африки, где “во многих странах однополые отношения запрещены”.

Контекст:25 июня 2020 года на здании посольства США в Москве был вывешен флаг ЛГБТ-сообщества.
В феврале 2021 года Сенат США проголосовал за назначение министром транспорта экс-мэра Саут-Бенда в штате Индиана Пита Буттиджича, он стал первым открытым геем, утвержденным на пост в американском министерстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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