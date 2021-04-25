 

Львовская область выходит из “красной” зоны эпидемии COVID-19

25.04.2021, 16:54, Новости дня
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“Комиссия решила отменить с 0.00 26 апреля 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для “желтого” уровня”, – написал он.

Контекст:В “красную” зону эпидемической ситуации Львовская область перешла 25 марта.
По состоянию на 25 апреля в регионе, по данным облгосадминистрации, подтвердили в общей сложности 127 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончалось 3158 пациентов с COVID-19, выздоровело более 95 тыс. человек.
Правительство Украины 21 апреля продлило адаптивный карантин в стране до 30 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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