 

Полиция Киева за сутки составила 34 админпротокола и более 200 постановлений из-за нарушения жесткого карантина

25.04.2021, 16:54, Новости дня
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Отмечается, что правоохранители прекратили работу заведений, зафиксировали факты нарушения карантина и составили административные материалы на руководителей и посетителей.

“На должностных лиц развлекательных заведений полицейские составили 15 протоколов, на посетителей – 81 постановление. Всего за сутки было составлено 34 протокола и 209 постановлений”, – подчеркнул начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

ВИДЕОВидео: поліція Києва / YouTube
Контекст:В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.
5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения. 14 апреля локдаун в украинской столице продлили до 30 апреля.
С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2 млн случаев коронавируса (7930 – за последние сутки), умерло 42 323 человека, выздоровело – 1,57 млн. В Киеве с начала пандемии подтвердили почти 191,5 тыс. случаев (330 – за последние сутки), умерло 4445 пациентов, выздоровело – 119,8 тыс.
Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
По словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, Киев “со дня на день” должен выйти из “красной” карантинной зоны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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