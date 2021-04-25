В Турции назвали причины признания Байденом геноцида армян

Признание президентом Соединенных Штатов геноцида армян в Османской империи выглядит как попытка наказать Анкару за независимую внешнюю политику, считает глава Института исследований РФ (RUSEN), профессор Университета Йылдырыма Беязыта Салих Йылмаз.

«Тесные взаимоотношения США с Рабочей партией Курдистана (РПК) и партией «Демократический союз» в Сирии, нахождение лидера «террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО, в Турции организация признана террористической), официальное уведомление о скором выводе [Турции] из проекта по созданию американского истребителя пятого поколения F-35, а теперь обвинение турок в «геноциде» выглядит плановой стратегией новой администрации. Таким образом Байден пытается наказать Турцию за ее независимую внешнюю политику», – цитирует Йылмаза ТАСС.

По мнению эксперта, после заявления Байдена в отношениях США и Турции может наступить «переломный момент». Также Йылмаз обратил внимание, что американский лидер предупредил турецкого президента о своем заявлении накануне, чтобы предупредить возможную реакцию Анкары. «Возможно, он пояснил, что сделает свое объявление не для обвинения турок, а просто использует этот термин в память об этом событии. Можно предположить, что [Байден] пытался сгладить реакцию [Эрдогана], сообщив о желании встретиться с президентом Турции на саммите НАТО в Брюсселе», – отметил профессор.

Как считает Йылмаз, Анкара может отреагировать на решение Байдена признать геноцид армян военными операциями против РПК в Ираке и «Демократического союза» в Сирии. В Турции считают, что республика подверглась нападению США как в экономическом, так и в политическом и военном отношении, сообщил эксперт. «США нацелены на оказание давления на Турцию, чтобы в ней состоялись досрочные выборы», – подчеркнул Йылмаз.

Накануне Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.

Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.

В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.