 

Володин назвал объективным высказывание Земана

25.04.2021, 16:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал достаточно объективным высказывание президента Чехии Милоша Земана о ситуации вокруг взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

«Надо отдать должное Милошу Земану, который в непростой ситуации, когда все прогибаются под позицию США, высказался достаточно объективно. Он не исключил, что взрыв на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году «произошел из-за непрофессионального обращения со взрывчатыми веществами» и назвал это первой версией, которая изучается в ходе расследования. Как сообщают информационные агентства, Президент также сказал, что чешская контрразведка не располагает какими-либо доказательствами или свидетельствами того, «что эти два агента посещали район Врбетице», – написал Володин в своем Telegram-канале.

По мнению председателя Госдумы, «руководство правительства Чехии, совершенно очевидно, заняло другую позицию, в угоду политической конъюнктуре и желая заработать дивиденды у своих хозяев. Не думая о гражданах Чехии, о международных отношениях, не читая доклады своих спецслужб, сделало заявления и приняло поспешные решения в отношении российских дипломатов».

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки.

Ранее американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.

Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.08 / Лукашенко «не парится» из-за акций оппозиции

24.04 / Резников рассказал, при каких условиях может состояться встреча Зеленского и Путина

31.08 / Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 120 тысяч человек

12.02 / В РФ приостановлена работа над созданием сверхтяжелой ракеты

22.09 / В Минздраве объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

13.09 / Минобороны назвало дату проведения российско-белорусских учений «Славянское братство»

19.02 / Лавров назвал унизительными условия снятия санкций США с «Северного потока – 2»

26.10 / Число заболевших COVID-19 в мире превысило 43 млн

29.12 / В подмосковных Люберцах загорелся ресторан

03.04 / Семенченко перевели из больницы в СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика